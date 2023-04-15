Разведка США назвала Тайвань уязвимым для авиаударов материкового Китая

WP: американская разведка считает Тайвань уязвимым для авиаударов материкового Китая

Американская разведка считает, что Тайвань в случае конфликта с материковым Китаем будет уязвим для авиаударов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Специалисты назвали слабое место Тайваня: система противовоздушной обороны (ПВО) острова вряд ли сможет не допустить получения Пекином превосходства в воздухе. Журналисты уточнили, что информация американской разведки попала в социальные сети из-за утечки.

«Тайваньские должностные лица сомневаются в том, что их противовоздушная оборона сможет "точно зафиксировать ракетные запуски"», — говорится в документах. По данным газеты, более половины самолетов на Тайване боеспособны. При этом на перемещение истребителей потребуется минимум неделя.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия.