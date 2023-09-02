Названа причина возникновения уничтоживших город на Гавайях пожаров

Washington Post: причиной возникновения пожаров на Гавайях стала халатность

Причиной распространения лесных пожаров, уничтоживших город Лахайна на Гавайях, стала халатность местных властей. Такую причину этом назвало издание Washington Post со ссылкой на расследование и местных экспертов.

Холмы над историческим центром города Лахайна некогда были окружены остатками плантаций сахарного тростника, последние из которых закрыли еще в 1999 году. Без должного ухода растения адаптировались к местному климату и распространились по окрестностям, приблизившись вплотную к жилым домам.

«Город был фактически окружен пороховой бочкой, готовой взорваться от искры», — сказал Дэвид Боумен, профессор пирогеографии и пожароведения в Университете Тасмании.

При этом распространение инвазивной сухой растительности стало не единственным фактором. Департамент земельных и природных ресурсов Гавайев ранее обращал внимание властей на недостаточную подготовку к чрезвычайным ситуациям, изношенность электросетей и нехватку воды для тушения пожаров.

«Я вижу, как люди говорят: ”Ну, мы и понятия не имели, что такое может произойти на Гавайях". Мы все знали, что пожар произойдет, но мы не предпринимали достаточных шагов, чтобы уменьшить его риски», — заявил член правления Гавайской организации по борьбе с лесными пожарами Марк Торн.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин признал неспособность правительства уделить первоочередное внимание противопожарной защите земель еще в январе. Он назвал причиной распространения пожаров невозможность властей бороться с огнем и минимальное финансирование на ликвидацию ЧС.

Местные власти оценили восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров в 5,52 миллиарда долларов. В результате разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой, были повреждены или уничтожены 86 процентов жилых зданий — в общей сложности 2170 строений.

После пожара местные власти решили временно запретить продажу любой собственности, пострадавшей в результате пожаров. Такую меру объяснили необходимостью, чтобы исторически ценный город не попал в руки девелоперов, а жители не покинули его навсегда.