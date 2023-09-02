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15:57, 2 сентября 2023Среда обитания

Названа причина возникновения уничтоживших город на Гавайях пожаров

Washington Post: причиной возникновения пожаров на Гавайях стала халатность
СюжетЛесные пожары:

Фото: Mike Blake / Reuters

Причиной распространения лесных пожаров, уничтоживших город Лахайна на Гавайях, стала халатность местных властей. Такую причину этом назвало издание Washington Post со ссылкой на расследование и местных экспертов.

Холмы над историческим центром города Лахайна некогда были окружены остатками плантаций сахарного тростника, последние из которых закрыли еще в 1999 году. Без должного ухода растения адаптировались к местному климату и распространились по окрестностям, приблизившись вплотную к жилым домам.

«Город был фактически окружен пороховой бочкой, готовой взорваться от искры», — сказал Дэвид Боумен, профессор пирогеографии и пожароведения в Университете Тасмании.

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При этом распространение инвазивной сухой растительности стало не единственным фактором. Департамент земельных и природных ресурсов Гавайев ранее обращал внимание властей на недостаточную подготовку к чрезвычайным ситуациям, изношенность электросетей и нехватку воды для тушения пожаров.

«Я вижу, как люди говорят: ”Ну, мы и понятия не имели, что такое может произойти на Гавайях". Мы все знали, что пожар произойдет, но мы не предпринимали достаточных шагов, чтобы уменьшить его риски», — заявил член правления Гавайской организации по борьбе с лесными пожарами Марк Торн.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин признал неспособность правительства уделить первоочередное внимание противопожарной защите земель еще в январе. Он назвал причиной распространения пожаров невозможность властей бороться с огнем и минимальное финансирование на ликвидацию ЧС.

Местные власти оценили восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров в 5,52 миллиарда долларов. В результате разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой, были повреждены или уничтожены 86 процентов жилых зданий — в общей сложности 2170 строений.

После пожара местные власти решили временно запретить продажу любой собственности, пострадавшей в результате пожаров. Такую меру объяснили необходимостью, чтобы исторически ценный город не попал в руки девелоперов, а жители не покинули его навсегда.

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    Вячеслав Агапов
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