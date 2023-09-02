Le Figaro: военные в Габоне объявили об открытии сухопутных и воздушных границ

Военные, захватившие власть в Габоне, объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Военные, свергнувшие [президента Габона] Али Бонго Ондимбу (...), объявили об открытии сухопутных, воздушных и морских границ с субботы. Об этом заявил в эфире государственного телевидения полковник Ульрих Манфумби, представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI)», — говорится в материале.

Границы были закрыты после государственного переворота, который произошел в Габоне 30 августа. Группа высокопоставленных военных захватила власть в стране после того, как стало известно, что Али Бонго Ондимба в третий раз выиграл выборы президента. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования, и поместили главу государства под домашний арест. Временным президентом Габона был назначен генерал Брис Олиги Нгема.