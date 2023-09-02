В Турции оценили шанс на возобновление зерновой сделки

ТАСС: в политкругах Турции считают маловероятным возобновление зерновой сделки

В политических кругах Турции считают маловероятным возобновление зерновой сделки в прежнем формате даже после переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Такую оценку шансов возвращения к сделке приводит ТАСС.

Неназванный собеседник агентства из политического истеблишмента Турции отметил, что сделка, безусловно, будет обсуждаться, однако договоренностей по итогу переговоров ждать не стоит.

Малые шансы возобновления сделки источник связал с неготовностью сторон менять собственные позиции по вопросу деталей зернового соглашения.

«Тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит. Позиции сторон — ООН, США, России — не дают им возможности эффективно и взаимовыгодно решить вопрос. И турецкие посреднические усилия здесь не помогут», — приводятся слова источника в политических кругах.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено. По словам российского лидера, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.