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04:52, 2 сентября 2023Наука и техника

iPhone 13 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 снизилась до 67 500 рублей

Фото: Mike Segar / Reuters

Популярный смартфон Apple подешевел на российском рынке. Об этом пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, стоимость iPhone 13 снизилась на 15 процентов. Если на старте продаж аппарат был оценен в 79 990 рублей, то в начале осени 2023-го девайс можно приобрести за 67 500 рублей.

«Смартфон iPhone 13 можно легко спутать с его преемником из флагманской линейки iPhone 14. Этот популярный айфон до сих пор остается актуальным, при этом его цена в российских интернет-магазинах постепенно снижается», — прокомментировали удешевление гаджета авторы издания.

Выпущенный в 2021 году смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов. Аппарат имеет NFC, Face ID, стереодинамики.

В конце августа журналисты издания Hi-Tech Mail.ru рассказали, что представленный в 2020 году iPhone SE подешевел в России. Аппарат оказался доступен за 34 тысячи рублей.

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    Андрей Ставицкий
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