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09:45, 28 августа 2023Наука и техника

Доступный iPhone подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE подешевел в России до 34 тысяч рублей

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Представленный в 2020 году iPhone SE подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость телефона снизилась на 15 процентов. Если после выхода устройства девайс продавали за 40 тысяч рублей, то в конце августа он оказался доступен за 34 тысячи рублей.

«Смартфон iPhone SE (2020) — айфон, проверенный временем. Исследования 2023 года показывают, что старые "эсешки" до сих пор пользуются популярностью у покупателей всего мира», — отметили журналисты медиа. SE считается одним из самых доступных смартфонов Apple.

Авторы издания заметили, что стоимость представленного в 2022 году iPhone SE также снизилась. В России аппарат доступен минимум за 37 тысяч рублей.

Модель SE получила 4,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1334х750 пикселей, кнопку Home с Touch ID, процессор Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной и минимум 64 гигабайта встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 1821 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что смартфон iPhone 11 подешевел в России. Предлагаемый на старте продаж за 60 тысяч рублей аппарат оказался доступен дешевле 50 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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