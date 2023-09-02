Guancha: потеря Купянска положит конец политической карьере Зеленского

Потеря Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры Владимира Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Guancha Чэнь Фэн.

Он отметил, что по мере провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье Зеленский «теряет весь свой лоск». Кроме того, обозреватель отметил, что у военных и руководства страны расходятся мнения о причинах неудач.

При этом, подчеркивает Чэнь Фэн, потеря Купянска станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Он пояснил, что в случае успешного прорыва российские силы смогут развить наступление с покинутого украинскими военными фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова. «Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — пишет он. В то же время обозреватель считает, что Зеленский сможет вернуться к образу «политика-любителя».

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла до роты солдат при атаках на купянском направлении. Уточняется, что штурмовые подразделения ВС России продолжают наступательные действия.