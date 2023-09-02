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11:20, 2 сентября 2023Бывший СССР

Киев отчитался помощнику Байдена о ходе боевых действий на Украине

Ермак отчитался помощнику Байдена Салливану о боевых действиях на Украине

Фото: Evan Vucci / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Как отмечается, разговор состоялся в рамках постоянного диалога Киева с союзниками. В ходе беседы Ермак отчитался представителю Вашингтона об обстановке на поле боя, а также озвучил «потребности украинской армии».

Кроме того, украинский политик проинформировал американского коллегу о создании рабочих групп, которые займутся реализацией предложенной Зеленским «формулы мира».

Уточняется, что в августе Ермак дважды связывался с Салливаном, чтобы сообщить ему о ситуации на Украине.

Ранее Ермак заявил, что «формулу мира» Зеленского поддержали 63 страны. До этого офис президента Украины обнародовал пояснения к каждому из 10 пунктов «формулы мира». В документе отражены такие положения, как ядерная и продовольственная безопасности Украины, а также «восстановление территориальной целостности» страны.

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    Варвара Кошечкина
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