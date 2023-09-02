Путин посетил школу и досуговый центр в Тверской области

Путин посетил школу и культурный центр в селе Тургиново Тверской области

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Тверскую область посетил школу в селе Тургиново и осмотрел новый культурно-досуговый центр «Тургиновский». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что построенная в сжатые сроки сельская школа рассчитана на 300 ученических мест. Путин пообщался с учителями, познакомился с инфраструктурой. Российский лидер высоко оценил качество выполненных работ и поблагодарил губернатора и строителей. Перед отъездом глава государства пообщался с жителями села.

1 сентября Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. Он выступил с поздравлением во время церемонии, посвященной началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех школ с обучением на русском языке.

В тот же день сообщалось, что в Воронеже открылась самая большая школа в России. Учебное заведение рассчитано на 2860 мест. Строительство велось в рамках совместного проекта администрации Воронежской области с Белоруссией.