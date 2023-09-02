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21:46, 2 сентября 2023Экономика

Эксперт рассказал о давлении на ООН из-за зерновой инициативы

Эксперт Масленников: ООН находится под давлением из-за черноморской инициативы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

ООН, как один из гарантов черноморской инициативы, находится под возрастающим «давлением тех, кому предполагалось доставлять это самое зерно». Об этом в интервью RT рассказал эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников .

Так эксперт прокомментировал информацию о том, что ООН предложила разморозить активы российских компаний для зерновой сделки.

«Вопрос заключается в том, что предложенное сейчас — повторение положений второго пакета зерновой сделки, которые были туда заложены. И, как мы помним, ничего из этого так и не было реализовано», — объяснил он.

Масленников также обратил внимание на то, что никаких серьезных подвижек в исполнении второго пакета до сих пор не было замечено и зафиксировано. Эксперт напомнил, что российские производители зерна скептически высказывались насчет зерновой сделки, так как несли серьезные потери в силу дополнительных расходов на фрахтование и страхование перевозок.

Ранее государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что в новых предложениях ООН по зерновой сделке говорится о переподключении Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов российских компаний.

Как уточнили журналисты, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Анкары.

Кроме того, в Госдуме заявили, что любые высказывания Запада о разблокировке активов российских компаний и о зерновой сделке должны быть закреплены на бумаге. Только после этого предложения можно предметно обсуждать.

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    Марина Совина
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