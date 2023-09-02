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18:04, 2 сентября 2023Россия

В Госдуме высказались о предложении ООН разблокировать часть российских активов

Депутат Журова усомнилась в достоверности предложения ООН по зерновой сделке

Фото: Adriano Machado / Reuters

Любые высказывания Запада о разблокировке активов российских компаний и о зерновой сделке должны быть закреплены на бумаге. Только после этого предложения можно предметно обсуждать, считает первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Кто-то из западных политиков говорит о возможной разблокировке наших активов и о желании возобновить зерновую сделку, а потом выясняется, что это вброс. Информация дальше не развивается. Поэтому я теперь могу верить только документам», — объяснила свое мнение депутат.

Парламентарий напомнила, что президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что страна может долго терпеть отношение Запада.

«Но если в ответ на наше терпеливое и, как им кажется, молчаливое согласие они посчитали, что могут продолжать вводить санкции, использовать зерновую сделку не в тех целях, в которых первоначально было сделано соглашение, то пришел момент, когда мы говорим: "Или на наших условиях, или никак"», — заключила Журова.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

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