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13:19, 2 сентября 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения настоятелю одного из храмов УПЦ под Житомиром

СБУ: настоятелю храма под Житомиром предъявлены обвинения в разжигании вражды

Фото: Unsplash

Настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области предъявлены обвинения в разжигании религиозной вражды. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) пишет ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что настоятеля обвиняют в умышленных действиях, направленных на разжигание религиозной вражды, а также унижении национальной чести и достоинства. Утверждается, что он якобы распространял среди священников и прихожан религиозной общины листовки и специальные брошюры пророссийского характера. В СБУ добавили, что во время обысков эти «агитационные материалы» были найдены в вещах задержанного.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Автор инициативы Юлия Клименко заявила, что новый закон не идет вразрез с правом в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Незадолго до этого также появились данные о том, что члены территориальных центров комплектации, или коммерческих аналогов военных комиссариатов, начали раздавать повестки паломникам УПЦ прямо на выходе из собора в Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Некоторое время силовики блокировали ворота на территорию собора.

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    Варвара Кошечкина
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