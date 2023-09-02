РБК: последние магазины «Связной» закрылись в Москве и Санкт-Петербурге

Последние магазины сети «Связной» закрылись в Москве и Санкт-Петербурге в конце августа. Об этом сообщает РБК.

Корреспондет агентства убедился, что все три точки продажи в Москве (в ТЦ «Щука», «Глобал Молл» и РИО на Дмитровском шоссе) и три в Московской области (в Подольске и Люберцах) больше не работают. Кроме того, 30 августа закрылся «Связной» в ТЦ «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге.

В источнике также отмечается, что представители торговых центров, где располагались павильоны сети, не смогли назвать причины прекращения их работы. Судьба магазинов электроники в других городах неизвестна.

Ранее сообщалось, что обязательства перед кредиторами российского сотового ретейлера «Связной», в отношении которого по его собственному заявлению начата процедура банкротства, составляют более 53,6 миллиарда рублей. Известно, что «Связной» располагает имуществом на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда составляет дебиторская задолженность.

