Спрогнозирован бум производства дронов на Украине

Резников: Минобороны Украины ожидает бум производства дронов осенью

Осенью 2023 года министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, пишет «РБК-Украина».

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах», — спрогнозировал министр. По словам Резникова, упрощение процедуры производства беспилотников заняло около года — это повлекло принципиальные изменения в процессах взаимодействия минобороны и других подразделений.

Ранее был спрогнозирован срок наращивания Западом поставок боеприпасов Украине. По словам отставного британского генерала Ричарда Бэрронса, это произойдет к середине 2024 года. По словам эксперта, можно было бы поставлять и больше вооружения из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность.