Назван срок наращивания Западом поставок боеприпасов Украине

Генерал Бэрронс: Запад ускорит поставки боеприпасов ВСУ к середине 2024 года

Запад начнет наращивать поставки боеприпасов Украине к середине 2024 года. Об этом заявил отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, пишет Financial Times.

По словам эксперта, можно было бы поставлять и больше вооружения из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность. «Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года», — уточил Бэрронс.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную поставку боеприпасов Украине. Испанский политик подтвердил информацию, что пока западные страны предоставили Киеву лишь четверть миллиона снарядов — в четыре раза меньше того, что они пообещали.

Всего за первые полгода для Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были быть отправлены 224 000 снарядов и 2300 ракет. «Мы должны делать больше и быстрее», — сказал Боррель.