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21:39, 30 августа 2023Мир

Боррель раскритиковал ЕС за медленную поставку боеприпасов Украине

FAZ: Жозеп Боррель раскритиковал ЕС за медленную поставку боеприпасов Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Толедо верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную поставку боеприпасов Украине. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Испанский политик подтвердил информацию, что пока западные страны предоставили Киеву лишь четверть миллиона снарядов, в четыре раза меньше того, что они пообещали под давлением Эстонии и Украины, пишет издание. Всего за первые полгода для Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были быть отправлены 224 000 патронов и 2300 ракет. «Мы должны делать больше и быстрее», — сказал Боррель.

Глава евродипломатии также потребовал от стран Евросоюза размещать заказы в оборонной промышленности для выполнения договоренностей. Помимо боеприпасов, ЕС пообещал предоставить пакет помощи на два миллиона евро.

Ранее Боррель предложил создать фонд военного содействия Киеву на 2024-2027 годы. Объем военной помощи должен составить пять миллиардов евро в год.

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    Александра Синицына
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