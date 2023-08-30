В ЕС предложили создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы

Глава евродипломатии Боррель предложил создать фонд военного содействия Киеву

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил создать с 2024 по 2027 год фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины», — сообщил глава евродипломатии во время неформального саммита глав оборонных ведомств объединения, который проходит 30-31 августа в испанском Толедо.

Как отметил политик, объем военной помощи составит пять миллиардов евро в год.

Ранее Боррель на встрече с министрами обороны стран ЕС предложил повысить цель подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 30 до 40 тысяч военнослужащих до конца 2023 года. На данный момент ЕС уже подготовил 25 тысяч военнослужащих.