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17:48, 30 августа 2023Мир

В ЕС предложили создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы

Глава евродипломатии Боррель предложил создать фонд военного содействия Киеву
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил создать с 2024 по 2027 год фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины», — сообщил глава евродипломатии во время неформального саммита глав оборонных ведомств объединения, который проходит 30-31 августа в испанском Толедо.

Как отметил политик, объем военной помощи составит пять миллиардов евро в год.

Ранее Боррель на встрече с министрами обороны стран ЕС предложил повысить цель подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 30 до 40 тысяч военнослужащих до конца 2023 года. На данный момент ЕС уже подготовил 25 тысяч военнослужащих.

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    Максим Габриелян
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