Боррель предложил странам ЕС повысить цель подготовки солдат ВСУ

Боррель предложил увеличить до 40 тысяч число бойцов ВСУ, которых готовят в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на встрече с министрами обороны стран ЕС предложил повысить цель подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 30 до 40 тысяч военнослужащих до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«25 тысяч солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели в 30 тысяч солдат к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тысяч до конца года», — сказал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что провал контрнаступления ВСУ напрямую связан с «колебаниями» в поддержке страны. По его словам, среди государств Запада нет единства, так как многие из них показывают разный подход. Он резюмировал, что будь Запад в поддержке ВСУ решительнее, «вероятно, война пошла бы по другому пути».