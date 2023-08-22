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11:22, 22 августа 2023Мир

Боррель заявил о нерешительности Запада в поддержке Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нерешительности Запада в поддержке Украины

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о нерешительности многих стран Запада в поддержке Украины. Об этом сообщает Euractiv.

По мнению дипломата, провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую связан с «колебаниями» в поддержке страны. Среди государств Запада нет единства, так как многие из них показывают разный подход.

«Почему они [США] не дают Украине дальнобойное вооружение? В то же время Великобритания делает это. Таким образом, у всех стран разный подход, так как оценки рисков и страхов различны», — заявил Боррель.

Он резюмировал, что будь Запад в поддержке ВСУ решительнее, «вероятно, война пошла бы по другому пути».

Ранее Боррель высказался относительно отказа от военной помощи Украине. Он заявил, что подобные решения не приведут к урегулированию конфликта и заключению перемирия.

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    Максим Габриелян
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