Боррель высказался относительно отказа от военной помощи Украине

Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к перемирию

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к урегулированию конфликта и заключению перемирия. Такое мнение он высказал испанскому изданию El Pais, передают РИА Новости.

Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру Жозеп Боррель глава дипломатии Евросоюза

Глава европейской дипломатии добавил, что Европа со своей стороны делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, во время которых будет признано наличие «агрессора и пострадавшего».

Боррель также выразил уверенность в том, что начало спецоперации лишь приблизило Украину к вступлению в ЕС, так как в противном случае на ее евроинтеграцию ушли бы годы.

Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и сравнил ее с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. При этом, по мнению главы дипломатии ЕС, настоящим геополитическим игроком является Китай.