Боррель высказался относительно отказа от военной помощи Украине
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к урегулированию конфликта и заключению перемирия. Такое мнение он высказал испанскому изданию El Pais, передают РИА Новости.
Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру
Глава европейской дипломатии добавил, что Европа со своей стороны делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, во время которых будет признано наличие «агрессора и пострадавшего».
Боррель также выразил уверенность в том, что начало спецоперации лишь приблизило Украину к вступлению в ЕС, так как в противном случае на ее евроинтеграцию ушли бы годы.
Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и сравнил ее с заправочной станцией, владелец которой обладает атомной бомбой. При этом, по мнению главы дипломатии ЕС, настоящим геополитическим игроком является Китай.