ЦСКА обыграл «Зенит» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Зенит» в матче седьмого тура РПЛ

Московский ЦСКА обыграл на своей арене петербургский «Зенит» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 4-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный.

Таким образом, футболисты ЦСКА поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 очков. «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны, остается на третьей строчке, также набрав 13 баллов. Футболисты из Санкт-Петербурга обгоняют соперников благодаря соотношению забитых и пропущенных мячей.

В восьмом туре ЦСКА дома сыграет с «Крыльями Советов» 16 сентября. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. «Зенит» днем позже встретится на выезде с «Рубином» в 16:30.