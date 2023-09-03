Жена актера Янина заявила в полицию на мошенников

Mash: жена актера Янина заявила на мошенников после сообщения о смерти ее мужа

Жена актера Алексея Янина Дарья заявила в полицию на телефонных мошенников, от которых получила ложную информацию о смерти ее мужа. Пострадавшая смогла узнать правду лишь спустя несколько часов, передает Telegram-канал Mash.

Утром 2 сентября женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками НИИ Склифосовского, и рассказали, что ее супруг умер. При этом ей не предложили заказать какие-либо услуги по организации похорон, так что Дарья уверена в том, что это были не ритуальные агенты.

До больницы она доехала только ближе к вечеру и все время до этого пребывала в шоковом состоянии. Она провела некоторое время с мужем в реанимации, а затем ей позвонил главный врач больницы и разъяснил подробности о состоянии Алексея..

Ранее Янина сообщила, что ее супруг жив, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, в коме.

Новость о смерти актера на 41-м году его жизни распространил Российский академический молодежный театр (РАМТ). Там рассказали, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.