Супруга Алексея Янина опровергла новость о его смерти

Супруга актера Алексея Янина Дарья опровергла новость о его смерти

Супруга актера Алексея Янина Дарья Янина рассказала, что новость о смерти ее мужа оказалась ошибкой. Опровержение появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», — написала Дарья. По ее словам, Алексей Янин жив, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, в коме.

Ранее новость о смерти актера на 41-м году его жизни распространил Российский академический молодежный театр (РАМТ). Там рассказали, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.

Помимо театральной карьеры, Янин снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, в частности — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине» и «Дочки-матери».