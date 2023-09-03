«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Ростов» в матче седьмого тура РПЛ

«Динамо» обыграло на выезде «Ростов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 10-й минуте ворота ростовчан поразил полузащитник Денис Макаров, а на 42-й минуте нападающий Муми Нгамале упрочил преимущество гостей. А на 90-й минуте Вячеслав Грулев оформил автогол. С 34-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку Роман Тугарев получил две желтые карточки и покинул поле.

Таким образом, бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Крылья Советов». В активе обеих команд по 14 очков, однако «Динамо» опережает соперников благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. «Ростов» остался на 11-й строчке, набрав семь баллов.

В восьмом туре «Динамо» на своей арене примет «Пари Нижний Новгород» 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ростов» днем позже сыграет на выезде с «Балтикой». Встреча начнется в 21:15 по Москве.