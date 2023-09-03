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04:26, 3 сентября 2023Путешествия

В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

«Яндекс. Расписание»: 20 рейсов отменены и еще 9 задержаны в аэропортах Москвы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Как минимум 20 рейсов отменены и еще девять задержано в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В частности, в аэропорту Внуково задержано четыре рейса, шесть отменено, в Домодедово задержано пять рейсов, отменено — 14. Информации о сбоях в расписании в Шереметьево и Жуковском нет. О причине изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

31 августа в трех московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. В общей сложности были отменены или задержаны 136 рейсов. О причинах изменения расписания также не сообщалось.

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    Марина Совина
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