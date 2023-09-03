«Локомотив» одержал победу над «Балтикой» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 3:2 одержал победу над «Балтикой» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. В первом тайме трижды отличились игроки хозяев: ворота соперников поразили Артем Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. На 51-й и 65-й минуте футболисты гостей Гедеон Гузина и Сергей Пряхин сократили отставание до минимального.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды на данный момент 12 очков. «Балтика» осталась на последней, 16-й строчке, набрав 3 очка.

В следующем туре «Локомотив» примет на своей арене «Оренбург» 17 сентября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Балтика» днем ранее сыграет дома с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по Москве.