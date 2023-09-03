Псковские дружинники остановили незаконное использование беспилотников

Глава Псковской области Ведерников: дружинники остановили использование БПЛА

В Псковской области участники АНО «Дружина» остановили попытку незаконно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такими результатами первого дня работы дружинников поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Благодаря сотрудникам Центра "Воин", членам "Дружины" во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов», — рассказал глава региона.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области стали массово вступать в народные дружины обороны после атаки беспилотников на регион в ночь с 29 на 30 августа. Дежурные группы планировалось привлекать для патрулирования объектов инфраструктуры.