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05:19, 3 сентября 2023Россия

Российские военные поразили место хранения бронемашин ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Днепр» уничтожила место хранения бронемашин ВСУ

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Российские военнослужащие из группировки «Днепр» поразили на херсонском направлении пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также место хранения вооружения и боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Он отметил, что в общей сложности за прошедшие сутки военнослужащими подразделений группировки в ходе контрбатарейной борьбы выполнено более 50 огневых задач по позициям ВСУ. В частности, были уничтожены минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 в районе населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, уточнил Кодрян.

Кроме того, в районе населенного пункта Ингулец была уничтожена гаубица М777 американского производства.

В конце августа группировка «Днепр» уничтожила ангар с техникой ВСУ под Херсоном. Также было ликвидировано 36 украинских бойцов.

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    Марина Совина
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