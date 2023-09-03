Российские военные поразили место хранения бронемашин ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Днепр» уничтожила место хранения бронемашин ВСУ

Российские военнослужащие из группировки «Днепр» поразили на херсонском направлении пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также место хранения вооружения и боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Он отметил, что в общей сложности за прошедшие сутки военнослужащими подразделений группировки в ходе контрбатарейной борьбы выполнено более 50 огневых задач по позициям ВСУ. В частности, были уничтожены минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 в районе населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка, уточнил Кодрян.

Кроме того, в районе населенного пункта Ингулец была уничтожена гаубица М777 американского производства.

В конце августа группировка «Днепр» уничтожила ангар с техникой ВСУ под Херсоном. Также было ликвидировано 36 украинских бойцов.