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11:12, 31 августа 2023Бывший СССР

Российские военные поразили самоходку «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

РИА Новости: части ВС РФ уничтожили САУ ВСУ «Гвоздика» и гаубицу под Херсоном

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Части Вооруженных сил (ВС) России уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве трех человек, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные поразили гаубицу Д-30 на каховском направлении, а минометный расчет ВСУ ликвидировали в районе херсонских островов в устье Днепра.

Ранее артиллеристы ВДВ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Они уничтожили перешедшего в наступление противника после обнаружения его разведкой.

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    Алевтина Запольская
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