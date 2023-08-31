Российские военные поразили самоходку «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

РИА Новости: части ВС РФ уничтожили САУ ВСУ «Гвоздика» и гаубицу под Херсоном

Части Вооруженных сил (ВС) России уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве трех человек, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные поразили гаубицу Д-30 на каховском направлении, а минометный расчет ВСУ ликвидировали в районе херсонских островов в устье Днепра.

Ранее артиллеристы ВДВ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Они уничтожили перешедшего в наступление противника после обнаружения его разведкой.