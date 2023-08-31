Минобороны России: артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

Артиллеристы ВДВ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе от Артемовска. Они уничтожили перешедшего в наступление противника, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Расчет БПЛА десантников ВС РФ раскрыл места скопления украинских военных в лесопосадках недалеко от Артемовска. Как только разведывательная группа передала координаты на пункт управления артиллерией, тут же был нанесен огневой удар.

«Прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке. Враг был деморализован и отступил, бросив в лесополосе своих раненых солдат», — следует из заявления министерства.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении двух БПЛА самолетного типа и украинской ракеты над Брянской областью и Крымом. Их сбили при помощи средств ПВО.