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05:23, 31 августа 2023Бывший СССР

Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

Минобороны России: артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Артиллеристы ВДВ при помощи 122-мм гаубиц Д-30 сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе от Артемовска. Они уничтожили перешедшего в наступление противника, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Расчет БПЛА десантников ВС РФ раскрыл места скопления украинских военных в лесопосадках недалеко от Артемовска. Как только разведывательная группа передала координаты на пункт управления артиллерией, тут же был нанесен огневой удар.

«Прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся найти укрытие в лесопосадке. Враг был деморализован и отступил, бросив в лесополосе своих раненых солдат», — следует из заявления министерства.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об уничтожении двух БПЛА самолетного типа и украинской ракеты над Брянской областью и Крымом. Их сбили при помощи средств ПВО.

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    Александра Синицына
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