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14:15, 4 сентября 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Самолет Владивосток — Москва экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Летевший из Владивостока в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел с лайнером, который следовал из Владивостока в столичный аэропорт Шереметьево 4 сентября. Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку из-за самочувствия пассажира.

По данным источника, человек, которому стало плохо на борту, остался в Красноярске под наблюдением врачей, самолет же благополучно долетел до места назначения.

Ранее у борта авиакомпании Delta Airlines отказал двигатель сразу после взлета. Экстренная посадка лайнера в аэропорту Праги попала на видео.

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    Мария Борисова
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