Популярный комик с ТНТ рассказал о постыдном случае из жизни

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян рассказал о постыдном случае из жизни, связанном с такси. В подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube, он раскрыл, что однажды случайно сфотографировал слабослышащего таксиста, из-за чего ему стало неловко.

Юморист вспомнил, как заказал такси бизнес-класса и к нему приехал слабослышащий водитель. По словам комика, во время поездки таксист включал плохую музыку, отчего ему было очень смешно. Он также записывал видео о том, что в машине играла плохая музыка, и во время съемки осознал, что у водителя проблемы со слухом.

Амарян добавил, что таксист периодически сворачивал на своем экране навигатор и смотрел видео с сурдопереводом. «Я, когда себя снимал в сторис, было темно в машине, я включил вспышку переднюю, просто светло на экране когда, я поворачиваю камеру и пытаюсь снять видео, и у меня включается вспышка», — поделился комик.

В итоге юморист случайно сфотографировал таксиста. «И он видит вспышку, он слабослышащий, он не может мне ничего сказать, и для него я просто *** [дурак], который его сфоткал», — отметил он. По его словам, поездка продлилась еще 20 минут, в течение которых он не мог даже попросить прощения у водителя.

Ранее Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в карьере.

