Анна Седокова снялась в бикини на пляже

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала поклонникам откровенное видео с пляжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица снялась, лежа на берегу моря в мокром бикини коричневого оттенка. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов, которые частично обнажали ягодицы звезды. При этом она распустила волосы и дополнила образ браслетом на запястье.

«У тебя 101 неотвеченное письмо, четыре дня без постинга, три новых проекта, и не куплен ни один билет. А улетать тебе на днях. Ты...» — прокомментировала пост знаменитость.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук снялась в облегающем наряде спустя два месяца после родов.