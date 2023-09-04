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20:35, 4 сентября 2023Ценности

Анна Седокова снялась в бикини на пляже

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала поклонникам откровенное видео с пляжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица снялась, лежа на берегу моря в мокром бикини коричневого оттенка. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов, которые частично обнажали ягодицы звезды. При этом она распустила волосы и дополнила образ браслетом на запястье.

«У тебя 101 неотвеченное письмо, четыре дня без постинга, три новых проекта, и не куплен ни один билет. А улетать тебе на днях. Ты...» — прокомментировала пост знаменитость.

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