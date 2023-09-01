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15:47, 1 сентября 2023Ценности

Юлия Ковальчук снялась в облегающем наряде спустя два месяца после родов

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук снялась в облегающем наряде спустя два месяца после родов. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя певица позировала в раздевалке в спортивном кроп-топе синего цвета с розовой надписью и голубых легинсах. При этом звезда не стала наносить на лицо косметику. Также на ее обнаженном животе видны послеродовые изменения — расположенная в центре вертикальная темная полоса.

«Заключительный день лета провела в работе над собой. Два месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», — подписала кадр исполнительница.

В июле российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу Ханна показала фигуру через полгода после родов. 32-летняя знаменитость предстала в купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке, демонстрируя подтянутое тело и кубики пресса.

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    Карина Черных
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