Певица Ханна показала фигуру через полгода после родов

Певица Ханна показала подтянутое тело через полгода после родов

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру через полгода после родов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя знаменитость предстала в купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке, демонстрируя подтянутое тело и кубики пресса. Звезда собрала волосы назад и отказалась от косметических средств на лице. Свой образ Ханна дополнила солнцезащитными очками.

Известно, что в феврале текущего года артистка во второй раз стала матерью.

В июне певица Ханна раскрыла секрет стройности и вес спустя четыре месяца после родов. На размещенных кадрах звезда предстала в коротком черном платье на тонких бретелях и показала, как становится на весы.