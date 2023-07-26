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13:35, 26 июля 2023Ценности

Певица Ханна показала фигуру через полгода после родов

Певица Ханна показала подтянутое тело через полгода после родов

Фото: @offi_hanna

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру через полгода после родов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя знаменитость предстала в купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке, демонстрируя подтянутое тело и кубики пресса. Звезда собрала волосы назад и отказалась от косметических средств на лице. Свой образ Ханна дополнила солнцезащитными очками.

Известно, что в феврале текущего года артистка во второй раз стала матерью.

В июне певица Ханна раскрыла секрет стройности и вес спустя четыре месяца после родов. На размещенных кадрах звезда предстала в коротком черном платье на тонких бретелях и показала, как становится на весы.

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    Екатерина Ештокина
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