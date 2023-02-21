Певица Ханна показала фигуру через 11 дней после родов и раскрыла свой вес

Певица Ханна показала фигуру через 11 дней после родов, заявив, что весит 63 килограмма

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова), Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру через 11 дней после родов и раскрыла свой вес. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Женщина предстала на размещенных кадрах в белом бюстгальтере и спортивных штанах, которые приспустила, обнажая живот. «Одиннадцатый день. У меня даже пресс есть. Не появилось ни одной растяжки за время беременности», — заявила она.

В то же время исполнительница рассказала, что за день до родов весила почти 68 килограммов, набрав за время беременности 11 килограммов. При этом сейчас ее вес составляет 63 килограмма. По словам звезды, ей необходимо скорректировать фигуру перед предстоящими съемками клипа. Она несколько раз в день наносит на кожу масло, использует послеродовой бандаж и не употребляет сахар, мучное, соусы и газированные напитки. «Главная задача — вернуть упругость кожи, тонус мышц и убрать весь жир», — пояснила певица.

В сентябре 2022 года Ханна рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте. Она жила в Чебоксарах, где занималась спортивно-бальными танцами, и мечтала, что однажды ее пригласят в столицу. Спустя время она переехала в желаемый город по предложению тренера Владимира Штоды, который заметил ее на сборах и нашел партнера из Томска.