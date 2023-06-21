Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 21 июня 2023Ценности

Певица Ханна раскрыла секрет стройности и вес спустя четыре месяца после родов

Певица Ханна заявила, что весит 58,2 килограмма спустя четыре месяца после родов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла секрет стройности и свой вес спустя четыре месяца после родов. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость предстала в коротком черном платье на тонких бретелях и показала, как становится на весы. «58,2 килограмма, учитывая, что когда забеременела, я весила 57», — заявила звезда, отметив, что до настоящего момента не взвешивалась примерно два месяца.

Кроме того, артистка рассказала, каких правил придерживается для поддержания себя в форме. Так, она указала, что старается правильно питаться, каждое утро пьет натощак воду и витамины, а также увлажняет и скрабирует кожу.

В феврале Ханна показала фигуру через 11 дней после родов и также раскрыла свой вес, который равнялся 63 килограммам. При этом исполнительница рассказала, что за день до родов весила почти 68 килограммов, набрав за время беременности 11 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попадании ВСУ в «огневой мешок» в Запорожье
    Названы факторы риска возникновения рака почки
    Бывший жених Волочковой занял у россиянки полтора миллиона рублей и пропал
    Обнаружена катаклизмическая переменная подкласса поляр
    В российском городе позеленел Дон
    На Украине назвали главные аспекты для восстановления республики
    Стало известно о страхе украинских пилотов перед полетами из-за больших потерь
    Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми
    В Париже произошел взрыв
    Российский военком ушел на СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.