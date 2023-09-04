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17:58, 4 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о перехваченном в небе над российским регионом беспилотнике

Минобороны: беспилотник самолетного типа перехвачен в небе над Брянской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа перехвачен в небе над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотник был перехвачен около 16:30 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух беспилотниках, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы в небе над регионом.

Ранее украинские войска обстреляли Белгородскую область из реактивной артиллерии. Под обстрел попал поселок Уразово Валуйского района. В результате осколочные ранения получил мужчина, спасти его не удалось.

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    Алан Босиков
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