ВСУ атаковали ТЭЦ в приграничном российском регионе

Богомаз: российские силы РЭБ пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ

Украинские войска атаковали Клинцовскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил губернатор.

Еще один украинский дрон был замечен в небе над Выгоничским районом области, продолжил Богомаз. Этот аппарат также был подавлен системой РЭБ и упал в поле.

В результате обоих инцидентов никто не пострадал, разрушений не последовало, подчеркнул губернатор.

Ранее Богомаз сообщил о пострадавшей в результате очередного обстрела украинскими войсками Брянской области. Жительница села Зерново Суземского района получила легкое ранение, ей была оказана медицинская помощь.