Россиянка пострадала при обстреле ВСУ Брянской области
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Зерново Суземского района Брянской области пострадала местная жительница. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшая получила легкое ранение. Ей оказана необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.
Помимо того, при обстреле оказался поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию России в районе села Подывотье Брянской области. До этого минометному обстрелу подвергся Севский район, где расположено село.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.