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16:03, 4 сентября 2023Россия

Россиянка пострадала при обстреле ВСУ Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил о пострадавшей при обстреле ВСУ села Зерново

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Зерново Суземского района Брянской области пострадала местная жительница. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая получила легкое ранение. Ей оказана необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.

Помимо того, при обстреле оказался поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

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    Никита Абрамов
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