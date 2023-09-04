В США предупредили об опасности объявления импичмента Байдену

Newsweek: республиканцы понесут потери в случае объявления импичмента Байдену

Республиканская партия понесет потери в случае объявления импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом заявил стратег партии Терри Салливан, передает Newsweek.

«Эти импичменты... начавшиеся еще с [бывшего президента Билла] Клинтона, не помогают партии, которая делает импичмент. Исторически сложилось так, что выгоду от этого получает президент, которому объявляют импичмент. Преследование Байдена кажется действительно плохим решением с политической точки зрения», — предупредил об опасности Салливан.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, оценивая возможность начать расследование по импичменту в отношении Байдена, выразила уверенность в том, что данная инициатива уже нашла достаточную поддержку среди американских законодателей.

По ее словам, законодатели могут устроить голосование за начало расследования после возвращения с каникул, которое должно произойти в скором времени.