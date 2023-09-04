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08:51, 4 сентября 2023Мир

В США предупредили об опасности объявления импичмента Байдену

Newsweek: республиканцы понесут потери в случае объявления импичмента Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Республиканская партия понесет потери в случае объявления импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом заявил стратег партии Терри Салливан, передает Newsweek.

«Эти импичменты... начавшиеся еще с [бывшего президента Билла] Клинтона, не помогают партии, которая делает импичмент. Исторически сложилось так, что выгоду от этого получает президент, которому объявляют импичмент. Преследование Байдена кажется действительно плохим решением с политической точки зрения», — предупредил об опасности Салливан.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, оценивая возможность начать расследование по импичменту в отношении Байдена, выразила уверенность в том, что данная инициатива уже нашла достаточную поддержку среди американских законодателей.

По ее словам, законодатели могут устроить голосование за начало расследования после возвращения с каникул, которое должно произойти в скором времени.

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    Виктория Кондратьева
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