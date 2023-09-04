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10:16, 4 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержанного за изготовление бомб для диверсантов

Задержанного ФСБ изготовителя бомб для украинских диверсантов показали на видео

ФСБ показала на видео изготовителя взрывных устройств для террористической группы в Запорожье. Ролик в понедельник, 4 сентября, публикует РИА Новости.

На кадрах злоумышленник, лицо которого скрыто, выдает сотрудникам силовых ведомств спрятанные компоненты взрывного устройства. На одном из запястий задержанного видны наручники. Показано, что подозреваемый оборудовал множество тайников по всему домовладению, где он изготавливал бомбы для украинских диверсантов.

О задержании в Запорожье изготовителя взрывных устройств для диверсионно-террористической группы стало известно 4 сентября. ФСБ полагает, что 55-летний гражданин собирал самодельные взрывные устройства для террористов, которые действовали по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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    Владимир Седов
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