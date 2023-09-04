ФСБ показала на видео задержанного за изготовление бомб для диверсантов

Задержанного ФСБ изготовителя бомб для украинских диверсантов показали на видео

ФСБ показала на видео изготовителя взрывных устройств для террористической группы в Запорожье. Ролик в понедельник, 4 сентября, публикует РИА Новости.

На кадрах злоумышленник, лицо которого скрыто, выдает сотрудникам силовых ведомств спрятанные компоненты взрывного устройства. На одном из запястий задержанного видны наручники. Показано, что подозреваемый оборудовал множество тайников по всему домовладению, где он изготавливал бомбы для украинских диверсантов.

О задержании в Запорожье изготовителя взрывных устройств для диверсионно-террористической группы стало известно 4 сентября. ФСБ полагает, что 55-летний гражданин собирал самодельные взрывные устройства для террористов, которые действовали по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.