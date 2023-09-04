ФСБ задержала изготовителя взрывных устройств для террористической группы

ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для террористов в Запорожье

В Запорожской области ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для диверсионно-террористической группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, 55-летний гражданин собирал самодельные взрывные устройства для террористов, которые действовали по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фигурант передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые затем были использованы в отношении сотрудников полиции и администрации региона.

У задержанного изъяли пять килограммов взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты взрывных устройств. По факту произошедшего возбудили дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Отмечается, что участники преступной группы также были пойманы ранее. Против них возбудили дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.