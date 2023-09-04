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00:19, 4 сентября 2023Наука и техника

Обнаружено почти полное вымирание человечества 900 тысяч лет назад

Science: 800-900 тысяч лет назад человечество уменьшилось до тысячи человек

Фото: Trnava University / Unsplash

Международная группа ученых из Китая и Италии выяснила, что примерно 800-900 тысяч лет назад человечество почти вымерло, поскольку осталось чуть более тысячи человек, поддерживавших популяцию на протяжении тысячелетий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи проанализировали 3154 современных человеческих генома, чтобы создать модель для прогнозирования размеров человеческой популяции в прошлом. Это позволило определить так называемый эффект бутылочного горлышка, когда генофонд людей критически уменьшился, а затем восстановился. Обычно это приводит к изменениям в частотах отдельных вариантов генов, что заметно для ученых, однако новый метод FitCoal позволил определить, когда случилось бутылочное горлышко, по относительно небольшому количеству геномов.

Оказалось, что ранние предки человека столкнулись с катастрофическим вымиранием, при этом лишь около 1280 особей поддерживали человеческую популяцию на протяжении 117 тысяч лет, между 930 000 и 813 000 лет назад. Это время соответствует существенному хронологическому разрыву в имеющейся летописи окаменелостей Африки и Евразии.

Авторы предполагают, что причиной могли стать глобальные изменения климата. Оледенение привело к значительному снижению температуры, сильным засухам, потере биоразнообразия, что уменьшило количество доступных ресурсов, необходимых для выживания большой человеческой популяции. В дальнейшем освоение огня и благоприятные климатические изменения могли способствовать быстрому увеличению численности населения.

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    Александр Еникеев
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