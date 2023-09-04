Бык проткнул живот туристу на корриде и попал на видео

The Sun: бык в Испании ударил туриста рогами в живот и попал на видео

Разъяренный бык набросился на туриста, который спустился на арену во время корриды. Произошедшее попало на видео, которым поделилось издание The Sun.

Инцидент произошел 24 августа в Альбасете, Испания. Во время корриды зрителям предложили проверить храбрость и сразиться с быком. Француз, которому, по данным издания, около 50 лет, спустился на арену и попытался запрыгнуть на спину животного.

На ролике видно, что в тот момент бык развернулся и ударил мужчину рогами о барьер, после чего протащил по земле, проткнув ему живот. Животное продолжило бодать и топтать француза, хотя другие участники корриды пытались отвлечь его мулетами — яркими полотнами, которыми матадоры дразнят быков.

Пострадавшего туриста доставили в ближайшую больницу, он остается в тяжелом состоянии. Как уточнил портал, в Альбасете регулярно проходят бои быков, там есть школа корриды и арена на 12 тысяч зрителей.

Ранее 28-летний матадор пострадал во время выступления недалеко от Мадрида. Бык поднял его на рога, проткнул ему спину и повредил прямую кишку.

