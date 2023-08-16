Бык проткнул зад матадора на глазах у зрителей

Daily Mail: бык в Испании ударил матадора рогами в зад и попал на видео

Во время корриды в Испании бык поднял матадора на рога и на глазах у зрителей проткнул ему зад. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Daily Mail.

28-летний матадор Алехандро Конкеро из Андалусии пострадал во время выступления на корриде близ Мадрида. После инцидента его на вертолете доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины травму в области копчика, в результате которой оказалась повреждена прямая кишка.

На опубликованной в сети записи видно, как Конкеро в традиционном костюме матадора манит быка своим розово-желтым плащом. В какой-то момент он приближается к животному, которое внезапно подбрасывает его в воздух. Когда матадор приземляется на песок, бык атакует его, ударяя рогами между ног. Зрители в ужасе кричат.

Утверждается, что этот бык был третьим, который вышел на арену во время ежегодного события Prieto de la Cal.

Алехандро Конкеро — сын известного матадора Хосе Конкеро, прозванного «Ураганом из Уэльвы».

Ранее сообщалось, что в Испании бык ранил в пах и бедро тореадора, который встречается с племянницей испанского короля. Испанец ударил быка шпагой, а разъяренное животное боднуло его в ногу и подбросило вверх.