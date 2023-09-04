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13:21, 4 сентября 2023Экономика

Рост цен на автозапчасти в России оценили

«Дром»: цены на автозапчасти в России выросли на 17-20 % с начала 2023 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала этого года цены на автозапчасти в России для легковых и легких коммерческих автомобилей на популярных агрегаторах объявлений выросли на 17-20 процентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков «Авито» и отраслевого портала «Дром».

Речь идет об увеличении стоимости наиболее популярных категорий комплектующих для машин, которые входят в нижний и средний ценовые сегменты. При этом продавцам удалось замедлить темпы роста. Это стало возможным за счет альтернативных каналов доставки комплектующих, заявили эксперты.

Некоторые категории автозапчастей продемонстрировали меньшие темпы роста цен в сравнении со средним значением. Так, стоимость кузовных деталей с января выросла в среднем на семь процентов и составила 6150 рублей, комплектующих элементов салона — на шесть процентов. В то же время цены на лобовые стекла, напротив, снизились на четыре процента до 7370 рублей, а стоимость свечей, элементов электросистем и аккумуляторов осталась на уровне прошлого года.

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Руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев заявил, что в целом в настоящее время на платформе не наблюдается каких-либо значительных скачков стоимости деталей для авто. Это обусловлено большим объемом предложения. Об отсутствии дефицита автозапчастей на российском рынке рассказал и ведущий аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

В середине мая 2023 года The New York Times (NYT) сообщало, что после ухода популярных брендов иномарок из России граждане стали активно закупать западные автомобили и запчасти для них в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В результате комплектующие на российском рынке стало возможно продавать дешевле, чем до ввода международных санкций.

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    Анатолий Акулов
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