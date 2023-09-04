Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:11, 4 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

Дизайнер Тычино: сделать интерьер дома богаче помогут большое зеркало и розетки

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Для того, чтобы интерьер дома выглядел дороже, необходимо начать с прихожей. Визуально богаче это пространство станет, если максимально убрать из него вещи и правильно организовать хранение, советует эксперт «БелНовости» в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.

В частности, нужно убрать с видного места сумки, зонты, перчатки и другие аксессуары. Также следует избегать висящих проводов удлинителей и приборов освещения — спрятать их поможет заранее спланированная установка розеток.

Еще одним экономичным способом сделать интерьер богаче эксперт называет установку в прихожей зеркала в полный рост. Оно должно быть расположено около двери, его можно монтировать на стену или использовать в качестве фасада на шкафах. Такой вариант будет как удобным, так и стильным, поскольку позволит визуально расширить пространство.

Материалы по теме:
50 оттенков розового. По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
50 оттенков розового.По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
22 июля 2023
Монастыри, банкиры и первый офис СССР. Как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира?
Монастыри, банкиры и первый офис СССР.Как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира?
27 августа 2023

Кроме того, владельцам квартиры стоит уделить особое внимание освещению — в помещении должно быть несколько источников света, указывает Тычино. По ее словам, в доме следует устанавливать общее потолочное освещение и свет возле зеркала. Также можно добавить подсветку в шкафу.

Из декоративных элементов эксперт рекомендует использовать, например, светильники и картины, панно, оригинальные шкатулки. При этом важно, чтобы они не терялись на фоне мебели и стен, подчеркивает дизайнер.

Ранее дизайнер интерьера Ольга Русяева рассказала, как оформить детскую комнату. По ее словам, при создании комнаты стоит выбирать экологически чистые материалы, а также мебель, которая «растет» вместе с ребенком. Также нужно выбирать безопасную краску, которая подходит для детских помещений и без труда смывается, чтобы легко удалялись следы от карандашей, фломастеров или других загрязнений.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости