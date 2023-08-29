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12:42, 29 августа 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по оформлению детской комнаты

Дизайнер Русяева: при оформлении детской не стоит покупать стилизованную мебель

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

При оформлении детской комнаты стоит выбирать экологически чистые материалы, а также мебель, которая «растет» вместе с ребенком. Советы россиянам на эту тему дала дизайнер интерьера Ольга Русяева в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, при оформлении детской нужно выбирать безопасную краску, которая подходит для детских помещений и без труда смывается, чтобы легко удалялись следы от карандашей, фломастеров или других загрязнений. При этом покупать стилизованную мебель по типу кровати в виде гоночной машины или люстры в стиле космического корабля не стоит — период ее актуальности для ребенка будет коротким, и ближе к юношеству эти предметы скорее станут раздражать.

«Стоит выбирать более нейтральные, не вычурные интерьерные решения — простая, но стильная люстра, небольшая и "спокойная" в своем оформлении кровать. Также стоит отдать предпочтение мебели, которая "растет" вместе с ребенком. Это поможет сократить затраты на детскую мебель», — порекомендовала дизайнер.

Что касается цветовой гаммы детской, то наиболее подходящими для комнаты маленького ребенка Русяева считает нейтральные тона и оттенки, дающие ощущение спокойствия — бежевый, теплый белый, цвет натуральной шерсти (грейдж либо серо-бежевый). При этом большую роль играет текстура стен. По мере взросления, добавила специалист, можно будет добавить цветовые оттенки, которые соответствуют интересам ребенка.

В августе россиянам посоветовали не увлекаться дизайном интерьера в розовых тонах из-за популярности фильма «Барби».

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    Полина Кислицына
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