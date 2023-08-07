Россиян призвали не использовать стиль Барби в квартирах

Дизайнер Антелава: интерьер в розовых тонах негативно скажется на самочувствии

Россиянам не следует увлекаться дизайном интерьера в розовых тонах из-за популярности фильма «Барби», заявила Life руководитель отдела по работе с дизайнерами мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

По словам эксперта, модные тренды очень быстро теряют популярность. При этом Антелава указала, что россиянам вряд ли захочется жить в интерьере, который вышел из моды. Дизайнер посоветовала россиянам задуматься, что в интерьере в стиле «барбикор» им придется находиться довольно продолжительное время. По ее словам, отдохнуть после тяжелого дня лучше всего в квартире с природными, светлыми и нейтральными оттенками — зеленом, бежевом и цветах натурального дерева. Даже если интерьер в стиле Барби представлен в одной комнате, на самочувствии это будет отражаться негативно, предупредила Антелава.

При этом она напомнила, что розовый цвет ассоциируется с детством — поэтому взрослые россияне, проживающие в интерьерах в стиле «барбикор», будут восприниматься у окружающих не по возрасту. Тем, кому очень хочется добавить в интерьер элементов в стиле Барби, дизайнер посоветовала использовать розовые акценты. По ее словам, это могут быть домашний текстиль, предметы сервировки стола, а также мелкий декор.

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг за три недели после премьеры собрал 1,03 миллиарда долларов. Как писали «Ведомости», российские зрители смогут увидеть премьеру популярного фильма уже в августе.